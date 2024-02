Sciroppo di teatro, appuntamento agli Atti. In scena ‘I brutti anatroccoli’ con Antonelli

Per Sciroppo di teatro, iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie, va in scena I brutti anatroccoli con Silvano Antonelli. L’appuntamento è per oggi alle 16,30 al Teatro degli Atti, in via Cairoli, 42 nel centro storico di Rimini.

Liberamente ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen, la rappresentazione è stata prodotta dalla Compagnia teatrale Stilema attraverso dei laboratori sui temi di "normalità" e "diversità" con i bambini della scuola dell’infanzia e primaria e tramite incontri con "ex bambini particolari" che hanno raccontato le loro esperienze di crescita.

Così la celebre fiaba viene trasformata in un archetipo per raccontare e insegnare ai bambini quanto sia importante accettare le proprie differenze e peculiarità. Visto in chiave moderna, questo classico usa musica, battute, papere e altro per colpire nel profondo tutti quanti, grandi e piccini.

Proposto nell’ambito del progetto di welfare culturale di Ater Fondazione in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna, lo spettacolo di oggi, rivolto ai bambini dai 3 anni in su, viene proposto in collaborazione con il Comune di Rimini e Alcantara Teatro.

ni. co.