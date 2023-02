Sciroppo di teatro torna in scena

È in programma per domani (ore 16.30) il secondo appuntamento della rassegna Sciroppo di teatro all’Auditorium della Fiera di Morciano. Il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione prevede che i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali anche con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti, potendo assistere in questo modo a 3 spettacoli di teatro ragazzi nei teatri dei Comuni che aderiscono alla rete. Domenica pomeriggio sempre a Morciano va in scena anche Fagiolino asino d’oro della compagnia Teatro del drago.