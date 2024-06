Scm investe, nuova sede di Hiteco

Scm allarga i suoi confini inaugurando la nuova sede di Hiteco, l’azienda del gruppo specializzata in componenti elettromeccanici. Grand opening ieri nella sede di Rimini in cui si è tagliato il nastro della nuova struttura che triplica gli spazi dell’azienda, favorendo il piano di sviluppo e la maggior efficienza produttiva. Punto di partenza per nuove attività di ricerca e sviluppo, maggiori collaborazioni con scuole, università ed enti di formazione professionale. "Scm è un gruppo eccezionale che opera in più di centottanta paesi: un’azienda fatta per il mondo, proprio come l’Emilia Romagna – spiega l’Assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla –. Qui si respira la cultura del lavoro e questo è un tratto distintivo di pochi".

La nuova apertura della sede Hiteco conferma la volontà di Scm di investire nel territorio romagnolo dove è nata oltre settanta anni fa. "I cittadini sono molto affezionati all’azienda – spiega il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad –. Senza impresa non ci può essere economia e il mio ruolo è quello di agevolare tutto questo". Il legame con il riminese fa anche parte della storia, durante i lavori sulla nuova sede sono stati rinvenuti siti e reperti archeologici di epoca romana, oggetto di una mostra a cura di adArte, la società che ha condotto gli scavi.

Federico Tommasini