Scm, visitatori da tutto il mondo nel nuovo centro tecnologico

I numeri parlano chiaro: oltre 2.500 visitatori da ogni parte d’Europa, Asia, Nord e Sud America, hanno affollato per tre giorni la sede centrale di Scm Group a Rimini per l’apertura del nuovo Technology center dedicato all’intera industria della seconda lavorazione del legno. Lo spazio è stato ampliato a 4mila metri quadrati e presenta innovazioni tecnologiche e digitali per ogni esigenza applicativa dell’industria del mobile, del serramento, dell’edilizia in legno e della falegnameria. Il centro tecnologico è stato realizzato nell’ambito dell’opera di ammodernamento e ampliamento di ulteriori 11mila metri quadrati dell’intero sito industriale riminese. Altri investimenti, per un incremento complessivo di 20mila metri quadrati, sono stati effettuati per aumentare l’efficienza produttiva nei siti Scm a Monza, Piacenza, Siena, oltre che nella sede a Villa Verucchio della controllata Hiteco, specializzata nel settore dei componenti elettromeccanici. Grande interesse, durante le visite, è stato mostrato verso i sistemi di automazione che vengono in aiuto delle imprese del settore.