Scoiattoli al parco:: "Rischiano di essere investiti dalle auto"

Attenzione agli scoiattoli che vivono al parco urbano di Igea Marina e che a volte attraversano la strada, rischiando - come già successo - di venire investiti dalle auto. E’ il senso dell’invito rivolto dalle pagine dei social da alcuni residenti: "Per favore: quando percorrete la via Pisani bordo Parco del Gelso, andate più piano! Nel parco vivono tanti animali e da qualche anno anche gli scoiattoli. Non sono abituati alle auto ed è facile investirli perché sono piccini e non si vedono nel buio".