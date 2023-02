Scommesse abusive a Rimini: nei guai in 41. Ecco come funzionava

La Finanza ha scoperto un giro di scommesse illecite

Rimini, 4 febbraio 2023 - Un giro di scommesse abusive sgominato dalla Guardia di finanza. Nei guai sono finiti in 41: il titolare di una tabaccheria e ricevitoria e altri 21 sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o scommesse, gli altri 19 per aver partecipato come giocatori al giro di sommesse.

L’indagine delle Fiamme gialle avviata nel 2021 ha scoperchiato un sistema di gioco on line che andava avanti da anni, e che si era rafforzato durante le restrizioni per la pandemia. il tabaccaio, aggirando i limiti imposti dalle autorizzazioni, utilizzava i conti di gioco online di diversi soggetti compiacenti, principalmente collaboratori familiari, dipendenti e alcuni clienti dell’attività per effettuare numerose scommesse sportive proponendo, successivamente, l’acquisto di quote ad altri giocatori, gestendo ordinativi e priorità e permettendo a questi ultimi, in violazione della normativa antiriciclaggio, di mantenere l’anonimato delle loro giocate.

In caso di vincita, la somma veniva accreditata sul conto corrente di un soggetto compiacente il quale, attraverso diverse modalità, la trasferiva sui conti correnti aziendali della tabaccheria per la successiva ripartizione ai reali vincitori. Il sistema ricostruito nell’ipotesi investigativa è proseguito anche e nonostante le limitazioni agli spostamenti imposte dalle Autorità di governo durante il periodo dei lockdown. Sono stati infatti acquisite le chat di messaggistica istantanea con le quali venivano pubblicizzate le quote e comunicate le adesioni. Nel corso delle indagini, condotte anche attraverso verifiche bancarie e perquisizioni, sono state accertate giocate abusive per circa 30mila euro