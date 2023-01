Rimini, due metri di neve in Appennino. Scomparsa una donna, si tenta di salvare i suoi 50 cani e gatti

Appennino Rimini, sepolti dalla neve in Valmarecchia: famiglie isolate e migliaia al buio

Per approfondire:

Rimini, 24 gennaio 2023 - Si continua a cercare la donna 70 anni scomparsa da ieri nel comune di Montecopiolo, sull'Appennino in provincia di Rimini, zona colpita dalle forti nevicate di domenica e di ieri, che hanno provocato disagi, come l'interruzione della rete elettrica e telefonica.

La donna viveva con oltre 50 tra cani e gatti. Gli animali si trovano ancora nella casa, e per salvarli si è attivato il servizio veterinario per la presa in carico. Nella ricerca, coordinata dalla Prefettura, sono impegnati le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Neve a Montecopiolo, sull'Appennino riminese

Durante le operazioni di pulizia delle strade, i mezzi spazzaneve hanno raggiunto ieri sera l'abitazione della donna, in una frazione, che però non è stata trovata in casa. Per le sue ricerche è stato attivato il soccorso alpino.

Le ricerche, dopo la casa, si sono estese nel territorio confinante e hanno permesso di ritrovare l’auto della 70enne, ma ancora di lei non ci sono tracce. Si tratta di una donna sola, che viveva in questa zona isolata con molti animali da compagnia, alla sua ricerca si è messo lo stesso sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi, alla guida del proprio gatto delle nevi.

Incubo nevone

In Valmarecchia è tornato l’incubo del ‘nevone’. Undici dopo il terribile inverno del 2012, con famiglie rimaste isolate per giorni e aziende distrutte, la zona si ritrova di nuovo sepolta dalla neve. In alcune località sono caduti quasi 2 metri. Migliaia di famiglie sono senza luce.

I blackout sono stati causati dalla caduta di pali e dai danni provocati dal ghiaccio alla rete elettrica. Ci sono persone rimaste isolate, mentre altre hanno lasciato le loro case per rifugiarsi in conventi o da familiari, sulla costa.

"Ora la situazione è sotto controllo - rassicura l'assessora comunale all'agricoltura del Comune di San Leo Valentina Guerra - gli spazzaneve hanno sempre lavorato notte e giorno, ma la neve pesante ha provocato danni alle piante, quindi alla rete elettrica. Si stanno tutti impegnando al massimo".

La situazione delle linee elettriche e la viabilità

Per quanto riguarda i dati aggiornati da Enel sulle interruzioni della rete elettrica, per quasi tutti i Comuni interessati i guasti sono stati ripristinati; sono diminuite da 5mila a 200 le utenze disalimentate ed Enel andrà avanti con gli interventi per tutta la notte fino al ripristino totale.

Già da oggi sono arrivati a supporto dei volontari del coordinamento di Rimini, anche squadre del volontariato di Protezione civile della colonna mobile regionale, con materiali e mezzi per la rimozione di alberature cadute e degli accumuli di neve in prossimità delle abitazioni. Inoltre, da domani, ogni Comune avrà quattro squadre di volontariato a supporto delle proprie attività, oltre ai Vigili del fuoco già presenti sul territorio.

La viabilità

Per quanto riguarda i disagi sulle strade, la viabilità è stata ristabilita su tutti i collegamenti principali.

Si registra inoltre una frana che isola alcune abitazioni in località Cà Cortina, nel Comune di Montescudo-Montecolombo, ma l'amministrazione comunale garantisce la necessaria assistenza alla popolazione interessata.

Questo il punto della situazione dopo la terza riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) della provincia di Rimini, alla presenza della vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, che si è appena conclusa.

Ha collaborato Francesco Zuppiroli