Scomparsi i venditori abusivi: "Erano 400, oggi sono solo 4 gatti"

Che fine ha fatto l’abusivismo commerciale? Sparito. O quasi. Per tantissime estati è stata un’autentica piaga, col dilagare in spiaggia di autentici supermercati a cielo aperto. E proteste veementi di commercianti e associazioni, con minaccia di ronde e pattugliamenti sull’arenile. E di "aprire negozi abusivi sulla spiaggia". Oggi il fenomeno è quasi ridotto al lumicino. È l’amministrazione comunale a scattare una fotografia del trend dell’abusivismo. Premessa: "prosegue anche nel 2023 il trend in calo dell’abusivismo da parte dei venditori non autorizzati sulle spiagge e i lungomari di Rimini". Il trend in calo confermato dal bilancio del Noac, il Nucleo operativo della polizia locale. Un’attività che la polizia locale di Rimini concentra soprattutto nei mesi estivi e che nel 2023 registra 150 rinvenimenti di merce, eseguiti dagli agenti sulle spiagge riminesi (erano 167 nel 2022 e 192 nel 2021). Un calo che viene confermato anche per quanto riguarda i numeri dei sequestri penali, ovvero di merce con marchi contraffatti: solo 8. In calo anche il numero dei sequestri amministrativi, ovvero di merce non griffata, arrivato al numero di 34 (contro i 57 del 2022), con 34 sanzioni amministrative notificate ai venditori sorpresi ad operare senza nessun titolo autorizzativo. Otto i sequestri penali di merce contraffatta e 7 le notizie di reato relative alla merce contraffatta contro una del 2022.

Il Noac fa servizi in vari turni, spesso in abiti civili, a piedi, o con mezzi speciali come i ‘Quad 4x4’ o i fuoristrada. Nel 2013 l’abusivismo commerciale estivo vedeva la presenza di almeno 400 venditori sparsi e organizzati su tutto l’arenile riminese (anche in ’tripla fila’ di bancarelle), con mercatini in forma fissa, specie a Marina Centro e nella zona sud.

"Un’attività che quest’anno ha registrato un forte aumento dei controlli complessivi – spiega l’assessore Juri Magrini – passati dai 1.985 del 2022 a 2.738 del 2023. L’abusivismo commerciale non è del tutto scomparso, ma, rispetto agli anni passati, l’azione di costante contrasto svolta dalla polizia locale e il coordinamento con le altre forze di polizia, lo ha ridimensionato. Oggi alla vista degli agenti, rispetto a quanto avveniva in anni passati, i venditori abusivi evitano di resistere al controllo ed abbandonano immediatamente la merce".

Mario Gradara