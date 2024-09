Partito da Aosta e scomparso mentre va in vacanza a Rimini: ritrovato a Milano

Rimini, 26 agosto 2024 – È stato ritrovato a Milano Giuseppe Marino e sta bene.

Partito da Aosta, era scomparso mentre andava in vacanza a Rimini. Non si avevano più sue notizie dal 20 agosto. Quel giorno il 65enne, che lavora in un ristorante di Aosta come lavapiatti, era partito dalla sua città alla volta della Romagna dove avrebbe dovuto trascorrere alcuni giorni di vacanza. Ma un treno sbagliato e la valigia lasciata alla stazione di Chivasso han fatto perdere le sue tracce. La sua scomparsa è stata denunciata alla questura di Aosta e segnalata in un post diffuso da amici e colleghi. E per fortuna.

Il ritrovamento, infatti, è avvenuto grazie a un uomo che lo ha riconosciuto dalle foto diffuse nelle ultime ore e che ha chiamato la polizia. Marino ha raccontato di aver sbagliato treno e di aver dimenticato il bagaglio alla stazione di Chivasso. Una volta salito sul convoglio per Milano è stato derubato e a quel punto non sapendo più come fare, perché preso dalla paura, ha vagato fino a poco fa nella città lombarda. Sta bene e ha chiamato subito i datori di lavoro e il fratello, che stanno andando a prenderlo.