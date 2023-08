Scomparso da giorni, finalmente Alex è tornato a casa

Di lui i familiari non avevano più notizie da mercoledì scorso. Era partito da Parma in treno, per venire in vacanza a Rimini, ma pareva scomparso nel nulla. Tanto che i parenti, molto preoccupati, avevano denunciato la scomparsa ed erano venuti a cercarlo a Rimini. Ma finalmente ieri mattina Alexandro Cavazze (foto), il 42enne di Parma, è ricomparso. Alex è ritornato a casa, da solo. Mettendo fine ai timori dei familiari, che a lungo lo avevano cercato senza successo.