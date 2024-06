Scomparso da lunedì: ricerche senza sosta per Giancarlo Pari

Rimini, 9 giugno 2024 – Continuano senza sosta le ricerche di Giancarlo Pari, il 77enne riminese ex ferroviere scomparso da lunedì 3 giugno. Da giorni vigili del fuoco, soldati dell’esercito, uomini della Protezione civile e forze dell’ordine stanno battendo tutto il territorio di Rimini e Riccione per ritrovare l’uomo. Tante, tantissime le segnalazioni arrivate, anche oggi, ma “molte di queste – spiega lo stesso figlio dello scomparso, Omar Pari – si sono rivelate purtroppo infondate”. Stamattina i vigili del fuoco hanno cercato il 77enne sulla spiaggia di Riccione, dopo alcune segnalazioni secondo cui l’uomo era stato avvistato all’altezza del bagno 85. Le ricerche si sono concentrate lì, con droni e unità cinofile, ma dell’anziano ancora nessuna traccia. “Siamo disperati, ma non perdiamo la speranza. Chiediamo, a chiunque possa avere informazioni utili di mio padre, di avvertire le forze dell’ordine”, conclude il figlio Omar.