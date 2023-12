Scomparso a Natale, l’angoscia della figlia: “Non abbiamo perso la speranza”

Rimini, 28 dicembre 2023 – Ancora un altro giorno (e un’altra notte) di angoscia. Battendo palmo a palmo le campagne di San Giovanni in Marignano. Nella speranza di ritrovare Giovanni Pangrazi, 87 anni, visto per l’ultima volta dai parenti dopo il pranzo di Natale e poi scomparso nel nulla. Anche ieri, purtroppo, la macchina delle ricerche non ha portato a risultati. Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi che dal tardo pomeriggio del 25 dicembre scorso continuano a battere in lungo e in largo stradine, sentieri, fossi, campi, parchi, e zone boschive.

Il fotogramma di Pangrazi ripreso dalla telecamera di sicurezza di una tabaccheria

Donne e uomini della Protezione Civile, dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della Croce Rossa e della polizia locale, insieme ad un piccolo esercito di volontari, hanno continuato ad operare anche durante la notte, con la luce delle torce e dei fari. Oggi saranno trascorse quasi 72 ore dalla misteriosa scomparsa.

«Ringraziamo tutti coloro che si sono attivati per darci una mano e che stanno facendo tutto il possibile – dice al telefono la figlia Daniela –. Per la nostra famiglia è un momento di grande angoscia, purtroppo le speranze si stanno affievolendo ma noi confidiamo di poter ritrovare mio padre".

Lunedì scorso, dopo il pranzo di Natale in famiglia, Pangrazi è stato accompagnato in macchina in centro a San Giovanni ed è stato lasciato vicino al circolo dove era solito prendere il caffè e incontrarsi con gli amici. Al circolo tuttavia Giovanni pare non essere mai arrivato. Qualcuno lo avrebbe visto incamminarsi in direzione del parco dei Tigli. Non vedendolo rincasare, i parenti hanno poi dato l’allarme.

"Mio padre – prosegue la figlia Daniela – aveva l’abitudine di fare delle passeggiate da solo, ma non ha mai avuto problemi ed è sempre tornato in orario. In genere non si allontanava molto da casa, al massimo un chilometro o due. Nonostante l’età, è un uomo in discreta forma fisica, non prende nessun tipo di medicinale se non delle gocce per gli occhi. Da qualche tempo abbiamo accertato l’insorgenza di una forma di demenza senile lieve che lo porta ad avere dei piccoli vuoti di memoria: nulla di grave, comunque. Ai soccorritori abbiamo indicato i percorsi che era solito compiere nel corso delle sue passeggiate. E’ stato controllato da cima a fondo il cimitero, ma anche la zona di Pianventena dove un tempo aveva un suo orto e anche i luoghi nei quali ha lavorato nel corso della sua vita".

Pangrazi abita a San Giovanni insieme alla moglie ed è perfettamente inserito e molto noto nella comunità marignanese. Sono due le ipotesi al vaglio dei soccorritori: un malore improvviso seguito da una caduta durante la passeggiata oppure un momento di smarrimento e confusione che ha portato l’anziano a girovagare e a non ritrovare più la strada di casa. Ieri, sui social, è stato condiviso un fotogramma tratto da una telecamera di una tabaccheria, che avrebbe ripreso l’87enne il pomeriggio del 25 dicembre, attorno alle 15.49, mentre passeggiava in centro. L’anziano indossava un giubbotto grigio scuro, pantaloni blu, una coppola e scarpe sportive.