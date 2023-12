Scomparso a Natale, trovato morto lungo il fiume: disposta l’autopsia

Rimini, 26 dicembre 2023 - È stato ritrovato morto l’anziano scomparso dopo il pranzo di Natale a San Giovanni in Marignano, nel Riminese. Il corpo di Giovanni Pangrazi è stato trovato intorno alle 13 dai cani dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco. In questo momento i carabinieri, il medico-legale e i vigili del fuoco sono ancora sul posto.

Scomparso a Natale, il corpo di Giovanni Pangrazio è stato trovato lungo il fiume

Il corpo senza vita dell’87enne si troverebbe in una zona artigianale all'uscita del casello dell'autostrada di Cattolica, lungo il fiume Ventena. Dal giorno della scomparsa erano state avviate le ricerche con droni, cani ed elicottero.

La causa del decesso non è chiara, probabilmente si tratta di cause naturali, ma la magistratura ha già disposto l'autopsia sul cadavere dell'anziano. I familiari, dopo la scomparsa dell'uomo, avevano lanciato un appello che era stato rilanciato anche dal Comune di San Giovanni in Marignano sui suoi canali social. L’anziano si era allontanato per prendere un caffè.