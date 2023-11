Scomparso Pino Ricci, storico imprenditore

Lutto nel mondo dell’imprenditoria riccionese. Sabato è spirato Giuseppe Ricci, 91 anni, titolare dell’omonimo, nonché storico, mobilificio in viale Circonvallazione. Il suo impregno nel mondo dell’arredo, ma anche dell’hotellerie, lo ha reso famoso ben oltre i confini della sua città. Pino, come lo chiamavano gli amici, aveva esordito in questo settore nell’immediato dopoguerra, per l’esattezza nel 1948, come laccatore di cucine americane. Da lì la sua carriera è stata un crescendo. Sempre attento alle nuove tendenze e all’evolversi degli stili, Ricci è andato avanti nel lavoro forte della sua professionalità, passione e creatività, sfociata nell’apertura della sua attività. L’imprenditore era noto anche per aver gestito per oltre trent’anni l’hotel Cordial. Le esequie di Ricci si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Martino, in viale Diaz, dove ieri in tanti si sono stretti a tutta la famiglia in preghiera.

Nives Concolino