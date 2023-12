Scomparso dopo il pranzo di Natale

San Giovanni in Marignano (Rimini), 26 dicembre 2023 - Una notte intera trascorsa fuori casa. Al freddo di un dicembre comunque gelido per un anziano di 87 anni, Giovanni Pangrazi, di cui si sono perse le tracce a San Giovanni in Marignano da ieri pomeriggio. Da dopo il pranzo di Natale trascorso in famiglia, insieme alla moglie e i tre figli, dopo cui il pensionato era stato riaccompagnato a casa in centro a San Giovanni, dove vive insieme alla moglie.

A pochi metri dal portone della propria abitazione però è stata l'ultima volta che l'87enne è stato visto. Pangrazi, persona molto nota nel paese dove vive da tutta una vita, aveva poi riferito infatti di voler andare a prendere un caffè nel circolo che era solito frequentare.

Questo intorno alle 16 di ieri. L'allarme però è scattato un'ora dopo, quando l'87enne non ha più risposto ai contatti dei parenti e allo stesso circolo dove era diretto di lui non si hanno avuto notizie.

La famiglia ha subito sporto denuncia per la scomparsa attivando la macchina dei soccorsi che tra carabinieri della compagnia di Riccione, protezione civile, volontari e vigili del fuoco con le squadre di ricerca sono ora sulle tracce di Giovanni nella speranza di ritrovarlo ora che sono quasi trascorse 24 ore dall'ultima volta in cui è stato visto.

Le ipotesi al vaglio dei corpi di ricerca sono di un possibile smarrimento da confusione - sebbene pare che l'uomo non avesse mai dato prima segni di un qualsiasi squilibrio - oppure un malore.

La macchina dei soccorsi ha ricevuto una segnalazione di un possibile avvistamento in zona Montelupo alle 10, ma non è emerso nulla. In campo ci sono elicottero, droni e cani da ricerca che batteranno in queste ore la zona fluviale della Valconca.