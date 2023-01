Scongelato l’ex delfinario Apertura prevista in giugno

Il nuovo delfinario aperto al pubblico da giugno. Pensarlo non è più un sogno anzi è la data fissata dopo gli ultimi sviluppi di un procedimento complesso che si è sbloccato di recente. Fondazione Cetacea e Club Nautico, i due soggetti che si sono aggiudicati la concessione demaniale del bene nel febbraio del 2021, dovrebbero riuscire entro la Pasqua ad avviare i veri e propri lavori di riqualificazione della struttura, quelli necessari per adeguare gli spazi e farne un polo dedicato al mondo del mare e una casa per le tartarughe marine. Fino ad oggi le due realtà sono riuscite solo a intervenire sulla struttura con le demolizioni sulle parti abusive. Si tratta di un passaggio necessario per poter ottenere la concessone del bene demaniale.

La situazione si era complicata quando erano emersi abusi che stando ai soggetti cessionari non era possibile demolire se non compromettendo la sicurezza dell’edificio. In questi casi scatta la sanatoria, ma il delfinario è sulla sabbia e gli enti coinvolti sono tanti. Così scatta un lungo iter che porta infine in novembre all’espressione della Soprintendenza che dà il via libera con un parere favorevole. Da novembre la commissione competente sta quantificando l’ammontare delle sanzioni. Un iter che dovrebbe concludersi entro la Pasqua. Solo allora Club Nautico e Fondazione Cetacea potranno mettere mano alla struttura non per demolire, bensì per allestire gli spazi e le vasche per far traslocare le tartarughe dal centro di recupero che si trova a Riccione. "Ad oggi ci sono le condizioni per poter consentire a Fondazione Cetacea e Club Nautico di concretizzare il primo step del progetto – sottolinea l’assessora Anna Montini –. Ora l’impegno è quello di far sì che tutti i soggetti preposti si esprimano in tempi rapidi così che i concessionari possano partire con i lavori funzionali all’apertura".

a.ol.