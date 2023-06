"Sconto ai turisti che arrivano in treno"

Gli albergatori della Regina cercano nuove strategie di promozione turistica anche per risollevarsi da un giugno difficile, con numerose disdette e primi bilanci stagionali già in rosso. E tra le proposte ora ne arriva una interessante: creare pacchetti con biglietto del treno omaggio e zero tassa di soggiorno per chi sceglierà di raggiungere in treno Cattolica per le vacanze nelle prossime settimane.

"Dobbiamo rilanciarci approfittando anche di alcuni treni ad alta velocità che finalmente fermano anche in Romagna e a Cattolica – spiega Giuseppe Barbieri, albergatore e presidente Adac (associazione con oltre 200 iscritti tra albergatori, ristoratori, chioschisti e commercianti) –, ma si deve studiare a tavolino una proposta concreta ed interessante ed in grado di rilanciare anche la nostra immagine a livello nazionale. Come categoria saremmo disposti a pagare il biglietto a chi viene in vacanza a luglio ed agosto a Cattolica in treno, ma poi magari l’amministrazione comunale potrebbe aggiungerci un suo sostegno, magari azzerando la tassa di soggiorno per chi viene in vacanza in treno almeno una settimana. E’ un’idea sulla quale siamo disposti a sederci ad un tavolo insieme all’ente pubblico e a costruire un pacchetto interessante".

L’Adac alza il livello di attenzione, dunque, sul tema delle disdette turistiche post-alluvione e chiede di fare di più all’ente pubblico in termini di promozione: "Comuni e Regione devono capire che si deve fare di più su radio, televisioni e web per rilanciare l’immagine della nostra riviera – continua Barbieri – non possiamo restare troppo passivi, i giorni passano ed ancora ci arrivano telefonate di turisti che ci chiedono se l’emergenza è passata. Insomma dobbiamo rilanciare subito l’immagine turistica della riviera e di Cattolica".

Le categorie della Regina chiedono dunque un sostegno alle istituzioni per sostenere una stagione che è ancora in fase di decollo ma già fa segnare bilanci negativi le cui conseguenze si sentiranno poi nei futuri mesi invernali. Pochi giorni l’associazione albergatori ha chiesto più manifestazioni in giugno per favorire l’incoming turistico, insomma gli operatori cattolichini chiedono di intervenire. "Si deve ragionare anche sulle risorse della tassa di soggiorno – ha già ribadito pure Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – una risorsa che ci può sostenere in periodi come questo".

Luca Pizzagalli