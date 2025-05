Sconto sulla tassa rifiuti alle famiglie in difficoltà

Un fondo da 245mila euro per abbattere i costi della tassa rifiuti. Il contributo messo a bilancio dal Comune va incontro alle necessità delle famiglie riminesi in difficoltà. Le domande per partecipare al bando e ottenere lo sconto si apriranno il 3 giugno per chiudersi il 28 novembre. L’intervento ricalca quando fatto dall’amministrazione lo scorso anno, ed è rivolto a chi versa in condizioni di disagio economico. Il contributo erogabile è riservato esclusivamente all’abitazione principale. Potranno accedere alla riduzione della Tari i residenti a Rimini, in possesso di un contratto attivo per la tassa rifiuti, che si trovano in determinate condizioni socio-economiche. Il bando include, tra i possibili beneficiari, i pensionati con più di sessant’anni, gli invalidi civili con percentuali pari o superiori al 74%, i nuclei familiari con un Isee contenuto e anche quelle famiglie in cui uno o più componenti abbiano perso il lavoro, siano in cassa integrazione o abbiano subito una riduzione significativa dell’orario lavorativo. Il contributo sulla Tari sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse, seguendo l’ordine di arrivo delle domande.