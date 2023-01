Scontri pre-derby: ecco i Daspo Dai 3 agli 8 anni lontani dagli stadi

Uno di loro non potrà più mettere piede allo stadio per 8 anni, altri dovranno rimanere lontani dai campi dai 3 ai 5 anni. Giro di vite contro i tifosi denunciati dalla polizia di Stato per aver preso parte agli scontri andati in scena l’8 gennaio scorso a Ponte Pietra prima del derby tra Cesena e Rimini. I supporter bianconeri e quelli biancorossi si erano fronteggiati senza esclusione di colpi, dando vita ad una maxi-rissa con tanto di bastoni, mazze di ferro e cinghie, oggetti in seguito sequestrati. Sul posto, nel giro di pochissimi minuti, erano intervenute le forze dell’ordine, che avevano costretto i facinorosi a disperdersi fuggendo per i campi. Otto di loro, tre cesenati e cinque riminesi, di età compresa tra i 27 e i 44 anni, erano stati però identificati dalla Digos. Il questore di Forlì-Cesena ha ora disposto, nei confronti degli ultrà, otto Daspo, ovvero il divieto di accedere a manifestazioni sportive per un determinato periodo di tempo.

Due i provvedimenti a carico dei tifosi del Cavalluccio: nel primo caso la misura avrà durata di un anno, nell’altro di 2. Due dei cinque ultrà riminesi non potranno più tornare a sedersi sugli spalti degli stadi per un periodo di 3 anni. Nei confronti degli altri tre, tuttavia, la mano del questore è stata ancora più pesante, in quanto già destinatari in passato di Daspo. Due provvedimenti hanno infatti durata di 5 anni con la prescrizione dell’obbligo di firma – per lo stesso periodo - in occasione degli incontri del Rimini. Il terzo ha durata di 8 anni con la prescrizione dell’obbligo di firma per 5 anni. Il gip del tribunale di Forlì ha convalidato, lunedì scorso, i tre provvedimenti riguardanti l’obbligo di firma. Il divieto di avvicinarsi alle manifestazinoi sportive riguarderà sia gli incontri di calcio che quelli di basket. Nel frattempo gli agenti della Digos stanno continuando a setacciare i filmati riguardanti gli scontri, sia quelli delle telecamere di sorveglianza della zona che quelli condivisi sui social dagli stessi tifosi. Non si esclude che l’analisi delle riprese possa portare all’identificazione di altre persone e quindi ad ulteriori denunce. Oltre duecento le divise, tra poliziotti e carabinieri, scese in campo l’8 gennaio scorso in vista dell’attesissimo derby tra Cesena e Rimini. Le forze dell’ordine avevano blindato con le camionette le principali vie di accesso allo stadio ‘Manuzzi’, riuscendo a stoppare gli ultrà a Savignano, nei pressi del bar del Commercio, spengendo sul nascere un primo tentativo di contatto tra i due schieramenti. Un gruppetto di riminesi, tra quelli che stavano percorrendo la via Emilia, si erano però staccati dal corteo, percorrendo l’Adriatica fino a raggiungere la via Cesenatico.