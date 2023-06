Scontro a Serravalle, ad avere la peggio un sammarinese

Scontro tra un’auto e un autoarticolato ieri mattina, intorno alle 10.30, in via Fondo Ausa, nei pressi del distributore di carburante. Ad avere la peggio un sammarinese di 73 anni, che stava percorrendo in auto la via nella zona industriale di Rovereta in direzione Dogana. Quando, superato di poco il distributore, per cause sulle quali stanno ancora indagando gli agenti della Polizia Civile intervenuti sul posto, si è scontrato con l’autoarticolato guidato a un cittadino ucraino di 54 anni che stava percorrendo la stessa via, ma nella direzione opposta. Il sammarinese è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato per i primi accertamenti. Ne avrà per 25 giorni. Intanto, sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.