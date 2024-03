Scontro con i marinai di salvataggio . La Regione: "Addio pausa pranzo il servizio andrà sempre garantito"

Indietro non si torna. "Ormai la decisione è presa, ed è una decisione che aumenta la sicurezza sulle nostre spiagge". Così interviene l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, sulla riorganizzazione del servizio di salvataggio a partire da quest’estate. Come noto, la nuova ordinanza della Regione, "che abbiamo concordato con i Comuni, le associazioni di categoria e i sindacati, dopo il confronto con la Capitaneria di porto", prevede che il servizio non venga più interrotto in pausa pranzo: andrà garantito dalle 9,30 alle 18,30 "senza sospensioni", mentre fino all’anno scorso i marinai di salvataggio facevano pausa dalle 13 alle 14 issando bandiera rossa. Dalle 12,30 alle 14,30 il servizio di salvataggio sarà svolto a torrette alternate: per un’ora un marinaio farà la pausa e quello vicino sorveglierà anche la sua zona, poi si daranno il cambio nell’ora successiva. "Questa nuova disposizione è stata richiesta espressamente dalla Capitaneria di porto e condivisa da tutti i sindaci", continua Corsini. Che risponde così anche alle polemiche sollevate dalla Cgil e dall’associazione che riunisce gli oltre 300 marinai di salvataggio della provincia di Rimini, che non intendono accettare la riorganizzazione "perché così si mette a rischio la sicurezza dei bagnanti". Con la nuova ordinanza della Regione, per un’ora al giorno ogni marinaio di salvataggio dovrà sorvegliare un fronte di 300 metri, anziché di 150. Per i baywatch riminesi "è una follia".

I marinai di salvataggio riminesi hanno incontrato Emma Petitti, la presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, che ha portato le loro istanze in Regione. Ma la Regione tira dritto. "La nuova ordinanza – sottolinea Corsini – è un passo avanti per qualificare sempre più il servizio sul nostro territorio, garantendo una maggiore sicurezza a cittadini e turisti. E i Comuni potranno, all’interno del loro piano collettivo di salvamento e attraverso il confronto con associazioni e sindacati, stabilire le modalità effettive di copertura delle torrette. Nei periodi con più turisti si potrà estendere il servizio in tutte le torrette anche negli orari della pausa pranzo". La stessa ordinanza prevede che la stagione balneare "possa proseguire fino al 2 novembre, mentre il servizio di salvamento andrà garantito anche nella terza settimana di settembre. Una settimana in cui i Comuni potranno decidere se svolgere il servizio tutti i giorni o soltanto nel weekend".

Non ci sta la Cgil che attacca la Regione e i Comuni, sia nel merito della questione che sul metodo. "Abbiamo chiesto un incontro a tutti i 5 Comuni della costa riminese, per un confronto volto a mantenere i massimi livelli di qualità e sicurezza del servizio di salvamento. Per la Regione il nodo va sciolto a livello locale. Qui il nodo pare già sciolto, visto che nessuno dei Comuni ci ha dato udienza".

Manuel Spadazzi