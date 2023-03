Scontro con Ravenna "Nuove pale a 17 miglia da Torre Pedrera"

Un nuovo progetto per una centrale eolica si affaccia sulle coste riminesi nella zona nord. Non è una novità, ma ora il Comune di Rimini si sta muovendo per presentare osservazioni a un progetto che coinvolgerà la zona nord del litorale. Ad avere posto il problema del ‘muro’ di pale era stata la presidente di Federalberghi Patrizia Rinaldis, sottolineando come al progetto della centrale eolica su cui a Rimini e provincia si dibatte da anni, quella di Energia Wind, andavano sommati l’impianto erroneamente definito ravennate, visto che arriva all’altezza della zona nord di Rimini, ed anche un altro nella zona di Pesaro che come specchio d’acqua arriverebbe fino al confine regionale. Per quanto riguarda il progetto ‘ravennate’ presentato al ministero da Agnes e denominato ‘Hub energetico Agnes Romagna 1&2’, la nuova ipotesi progettuale pubblicata sul sito del ministero dell’Ambiente il 14 marzo, prevede la pala eolica più a sud a 30,4 chilometri da Torre Pedrera. Il comune di Rimini è preoccupato da due aspetti. "Le osservazioni attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale di Rimini - spiegano dal municipio riguardano in particolare due aspetti: la collocazione degli aerogeneratori (anche rispetto alle versioni precedentemente presentate) e la loro altezza". Infatti "secondo una prima verifica delle documentazioni presentate da Agnes, gli archi ricompresi nell’impianto Romagna 1 sarebbero più vicini al territorio riminese rispetto alla precedente ipotesi progettuale, con la pala più a sud a circa 30,3 chilometri Torre Pedrera. Una posizione che risulterebbe pertanto non distante dall’area dove è in previsione l’impianto eolico riminese progettato da Energia Wind 2020". Inoltre "l’Amministrazione comunale presenterà anche valutazioni in merito all’impatto visivo determinato dalle dimensioni degli aerogeneratori e in particolare dall’altezza, che complessivamente raggiungerebbe i 300 metri rispetto alla superficie del mare, altezza ben superiore rispetto agli aerogeneratori del progetto di Energia Wind 2020" che si aggirano sui 200 metri. Il progetto ‘ravennate’ è molto ampio e prevede: due impianti eolici, un impianto fotovoltaico galleggiante e un impianto di elettrolizzazione onshore per la produzione di idrogeno. L’installazione riguarda due specchi acquei: Romagna 2 più a nord, e il Romagna 1, a sud di Ravenna. In questo caso gli aerogeneratori sono 25 disposti su due archia una distanza tra le 12 e le 22 miglia dalla costa.

Andrea Oliva