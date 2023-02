Scontro in aula con il ministro "Basta attese, subiti i criteri"

La questione delle competenze in materia di concessioni marittime demaniali , "che il governo ha ereditato e su cui ha intenzione di intervenire, è molto complessa e articolata". Lo ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè rispondendo a una interrogazione nel question time alla Camera sulle concessioni demaniali marittime, anche in relazione alla delega che dovrà essere assegnata nel governo. Santanché ha spiegato che "è in discussione, dall’altro ramo del Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto 198 del 2022 recante proroghe di termini, in cui sono state inserite nel corso degli esami in sede referente alcune disposizioni interne". A questo punto si attende l’approvazione del decreto mille proroghe, poi "il governo attraverso gli strumenti legislativi e amministrativi che saranno individuati, procederà a una revisione della disciplina anche sotto il profilo della ripartizione delle competenze". Troppo poco per l’onorevole del dem. "Abbiamo sentito il ministro che in sostanza ci ha detto: ci sono tante competenze e dobbiamo prorogare, il problema è che dal 2009 siamo in infrazione europea e le tante competenze ci sono da sempre".

Resta dunque tutta l’incertezza lamentata dagli ambienti dei balneari che se da una parte hanno accolto favorevolmente la mini proroga di un anno per arrivare alle aste, dall’altra hanno anche chiesto chiarezza per non ritrovarsi nella condizione di essere coinvolti in aste per le concessioni con troppo poco tempo, cosa che aumenterebbe anche i rischi. "Il ministro sa bene – ha ribadito Gnassi – che bisogna procedere a evidenze pubbliche per assegnare le concessioni. Il punto è uno: iniziare a ragionare e definire i criteri delle evidenze pubbliche per l’assegnazione delle concessioni con un approccio concreto, serio, di visione e attenzione nello specifico". Intanto negli ambienti del centrodestra si continua a sperare in un finale diverso. L’emendamento presentato dalla Lega chiede una mappatura della situazione esistente delle aree demaniali, non solo per ragionare sulle modalità delle aste, quanto soprattutto per confrontarsi con l’Europa. Dal Pd, Gnassi in testa, si continua a chiedere invece un’azione immediata. "Si coinvolgano subito Regioni, Comuni e imprenditori per ragionare e individuare i criteri per l’assegnazione delle concessioni". E al governo, "per il bene del turismo, del Paese, degli operatori e dei territori, dico: cambiate registro". Intanto Marco Croatti (M5s) fa sapere che "è stato bocciato in Senato l’ordine del giorno che ho presentato per chiedere che il tavolo tecnico non sia riservato soltanto alle associazioni di categoria".

a.ol.