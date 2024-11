Scontro in consiglio comunale: "Sindaco succube della Spinelli"

"È evidente come il sindaco Ugolini, incapace di gestire il dissenso e ostile verso chi legittimamente solleva critiche, sia ormai succube delle direttive del vicesindaco Spinelli". L’opposizione di Coriano Furura con i consiglieri Paolucci, Marzi, Leonardi, Sampaolo, Talacci, ribatte senza peli sulla lingua alle accuse del primo cittadino. Ugolini aveva criticato l’opposizione per avere evitato di votare pratiche importanti come quella del nuovo nido e dei lavori da realizzare per i danni provocati dall’alluvione. "Le recenti dichiarazioni del sindaco – dicono da Coriano futura –, lontane da una visione inclusiva e costruttiva del dibattito, rappresentano l’ennesimo esempio di un’azione muscolare che tenta, senza successo, di mascherare una profonda inadeguatezza gestionale. Ogni decisione presa sembra mirata esclusivamente a sostenere gli interessi di parte, ignorando la volontà e il benessere collettivo. I fondi per la ricostruzione e la sicurezza del territorio dovrebbero rappresentare un’opportunità per tutta la comunità e non uno strumento di propaganda politica. Il comportamento dell’attuale amministrazione riflette un totale disprezzo per il dialogo democratico e un’incapacità di recepire le istanze della minoranza". In conclusione: "Ribadiamo la nostra richiesta di trasparenza e responsabilità, e invitiamo il sindaco Ugolini a ripensare la propria posizione e a riconoscere che una guida efficace richiede apertura, confronto e rispetto per tutte le parti in causa, qualità finora ignorate e che confermano, ancora una volta, la debolezza di questa amministrazione".