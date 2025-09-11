Scontro in tv: "Noi abusivi? La verità è un’altra"

"Contro di noi si è scatenata la gogna mediatica. Abbiamo perso anche il lavoro. Ma le cose sono diverse da come è stato raccontato in televisione". Giovanni Pizzolante (nella foto) occupa l’appartamento di viale Liguria con la compagna Erika da aprile. È il caso raccontato dalle telecamere di Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano su Rete 4. Proprietaria di casa è Carla, 79enne.

Stando ai dati emersi, il 22 aprile la coppia entra nell’appartamento. Un mese dopo, il 22 maggio, il contratto di affitto termina, e da quel momento, accusa la signora Carla, la coppia occupa in modo abusivo l’alloggio. La titolare dell’appartamento dice di avere ricevuto solo 850 euro per l’affitto mensile, nient’altro. Nel frattempo la donna si è mossa per le vie giudiziarie, civile e anche penali, visto che di mezzo c’è una denuncia per aggressione. In questo caso le denunce per aggressioni sono vicendevoli.

Da una parte quella della titolare dell’alloggio, dall’altra quella della locataria. "Abbiamo referti e fotografie delle lesioni che la proprietaria ha arrecato alla signora Erika", precisa l’avvocato che assiste la coppia, Eleonora Amadori del foro di Milano. "Gli appartamenti occupati da persone che entrano e si impossessano dell’immobile sono situazioni diverse da questa – osserva l’avvocato – In questo caso, tra le parti si era parlato di un affitto che doveva essere annuale. Sulla scadenza del contratto attendiamo verifiche per capire se è stato registrato. I miei assistiti hanno versato somme ben maggiori alla titolare dell’immobile, per diverse migliaia di euro, che siamo in grado di documentare". Al momento tutto è nelle mani dei legali e del tribunale, mentre sui social il processo è già stato fatto con tanto di verdetto.

"Da quando i video della trasmissione sono stati pubblicati su TikTok, c’è gente che passa in strada e ci insulta – riprende Pizzolante – Il clamore che ha avuto quel servizio è arrivato anche alle aziende in cui eravamo occupati. Io avrei dovuto tornare al lavoro in questo periodo, invece non sono stato chiamato. Ma le cose non stanno come sono state raccontate, e possiamo dimostrare il comportamento tenuto dalla proprietaria. A quanto ci risulta questo alloggio non è la prima casa della signora, che abita altrove: veniva affittato a turisti. Anzi, per quanto siamo riusciti a ricostruire, anche i precedenti locatari hanno avuti problemi".