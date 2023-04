Scontro sui marinai di salvataggio, Cgil all’attacco: "Solo a Bellaria non si vuole prolungare il servizio"

Sindacati in pressing sull’amministrazione di Bellaria, affinché anche qui il servizio di salvataggio venga prolungato quest’anno fino al 17 settembre. I Comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano (tutti governati dal centrosinistra) hanno già deciso di allungare il servizio di una settimana, fino al 17 settembre appunto, mettendolo nero su bianco nelle rispettive ordinanze balneari. "Questa decisione – osserva in una nota la Cgil – che è stata responsabilmente adottata da subito per poter agevolare la predisposizione dei contratti di lavoro, giustamente non tiene conto di valutazioni meteorologiche di fine estate che in ogni caso potrebbero rivelarsi fallaci". Poi la stoccata, l’ennesima, contro l’amministrazione di Bellaria: "L’auspicio – prosegue il sindacato – è che lo stesso senso di responsabilità, anche nei confronti della sicurezza della balneazione, venga esercitato dal Comune di Bellaria, che a oggi non ha convocato la riunione sull’ordinanza balneare" e non ha previsto, per ora, l’allungamento del servizio di salvataggio fino al 17 settembre.

Una polemica che va avanti da settimane. Con il sindaco Filippo Giorgetti risponde per le rime al sindacato. "Abbiamo avuto un incontro preliminare l’altro ieri sull’ordinanza balneare – premette – Come amministrazione abbiamo sempre aperto il dialogo con gli operatori del territorio. E se questi, giustamente, dialogano con l’amministrazione senza l’obbligo di riferire al sindacato, non compete a noi trarne valutazioni". "Le nostre scelte – conclude Giorgetti – sono improntate alla qualità del servizio e dei rapporti lavorativi e relazionali fra operatori, e non ai plausi o alla visibilità di un sindacato piuttosto che di un altro. Gli altri Comuni hanno fatto fughe in avanti". Polemiche a parte, la Cgil chiede anche di rivedere il contratto integrativa provinciale per i marinai di salvataggio, che è "fermo da oltre 10 anni".

