Scontro sui profughi "Albergo trasformato in centro di accoglienza"

"Stop al business immigrati". È un altolà severo quello del capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi sull’uso degli alberghi fascia turistica in centri di accoglienza straordinaria. Renzi ha posto il tema con un’interrogazione in consiglio. Ricordando che la settimana scorsa in un albergo di via Praga, situato in zona turistica, è stato insediato un Cas per immigrati di origine africana, suscitando le reazioni negative e le preoccupazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive circostanti. Parte da qui la stoccata di Renzi, che ricorda: "Teniamo presente che il Comune e l’associazione albergatori hanno ribadito la contrarietà all’uso degli alberghi della zona turistica come strutture di accoglienza per immigrati, sostenendo come non sai questa la funzione degli alberghi".

Lo stesso prefetto ha detto di evitare i Cas negli alberghi della zona mare. "Eppure – rincara Renzi – l’albergo di via Praga, in zona turistica, è diventato un centro di accoglienza a tutti gli effetti e gli immigrati sono stati trasferiti dall’albergo Alba di Miramare dopo la scadenza dell’affitto. Sostengo di nuovo fermamente che non deve esser consentita la trasformazione di alberghi o pensioni in zona mare in Cas, poiché tali trasformazioni contribuiscono ad aumentare il degrado della fascia turistica a danno della riqualificazione dei vicini alberghi e dell’immagine del nostro turismo". Perciò Renzi ha chiesto conto, con interrogazione al sindaco, di quanti e quali siano gli alberghi in fascia turistica ora convertiti in Cas, perché "dinanzi all’aumento degli immigrati in Italia, non si può assecondare il business con la riconversione di strutture in cambio di un prezzo giornaliero di 35 euro pagato dal Ministero dell’Interno, per ospitare ogni immigrato".

Non si è fatta attendere sul tema la replica dell’assessore alla Sicurezza Juri Magrini, che ha spiegato: "Queste strutture rientrano nelle competenze dello Stato e del governo e non sono in alcun modo responsabilità dell’amministrazione comunale – ha precisato –. Da un punto di vista urbanistico, di fatto, non possiamo intervenire e lo stesso vale per quanto concerne le decisioni, che sono di competenza della Prefettura, la quale non ha nessun obbligo né di informarci né di coinvolgerci nelle scelte. Questa questione si risolve solo se il Governo realizza un decreto che imponga alle Prefetture di evitare che tali strutture vengano collocate in zone ad alta vocazione turistica".