Scontro sul centro emergenze. Ambulatorio medico ha ormai i giorni contati. Il sindacato diffida l’Ausl

L’ambulatorio dell’ex guardiamedica a Santarcangelo ha i giorni contati. Un conto alla rovescia per la chiusura del punto di continuità assistenziale nei prefestivi e festivi che vede cerchiata in rosso la data del 20 gennaio, giorno in cui sarà chiuso l’ambulatorio e il medico lì impiegato sarà destinato alle sole visite domiciliari. Un cambio rotta che arriverà pochi giorni dopo un’altra piccola rivoluzione prevista per il 15 gennaio, quando sarà operativo il nuovo Cau di Santarcangelo al ’Franchini’ in sostituzione del ’vecchio’ pronto intervento.

Per questo ieri da parte dello Snami, nella persona del presidente provinciale Pietro Pesaresi, è arrivata la diffida nei confronti dell’Ausl Romagna "dal procedere a tale riorganizzazione in assenza di qualsivoglia comunicazione alle Ooss o tantomeno accordo sindacale locale – recita la lettera di diffida formale indirizzata ai vertici di distretto sanitario –, ricordando che l’attività Cau e l’attività di Continuità assistenziale sono attività diverse. Si comunica altresì che in un accordo sindacale nel merito, per garantire l’assistenza primaria alla cittadinanza, i medici di C.A. proseguiranno regolarmente nella programmazione e nelle attività ambulatoriali prefestive e festive".

Muro contro muro. E se l’Ausl tira dritto lo stesso Snami non retrocede e nel promettere il continum dell’attività spiega: "Non intendiamo accettare passivamente un’involuzione del nostro sistema sanitario e la retrocessione del pronto intervento a Cau, nonché una struttura ridimensionata dal punto dell’emergenza-urgenza – conclude Pietro Pesaresi –. L’ambulatorio di Santarcangelo rischia di essere il primo di una serie, questa cosa va fermata subito. E per farlo, non vedendo da parte dell’Ausl alcuna apertura, valuteremo persino lo sciopero".

f.z.