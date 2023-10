Scontro sul porto: "È opera nostra"

Fronte del porto con le civiche nel centrodestra che ribattono all’ex assessore del Pd, Simone Imola, il quale si è ‘intestato’ l’inizio del cantiere il 16 ottobre. "Quando nel giugno del 2022 abbiamo lasciato l’amministrazione – ricorda il segretario Fabrizio Pullè –, i lavori al porto erano pronti per partire. Erano stati pensati, pianificati, programmati, progettati, approfonditi, finanziati, deliberati. Tutto pronto". Pullè cita anche gli atti. "Il 13 dicembre 2021 (con delibera 352) fu approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica. Il tutto per far partire i lavori dopo l’estate 2022. Poi, il cambio d’amministrazione del giugno 2022 bloccò tutto".