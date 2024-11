Scontro sulla piazza. Ripartono i lavori

La piazza XX Settembre sta prendendo forma come il progetto voluto dalla giunta Angelini per riqualificare viale Bologna, un’opera partita con la precedente amministrazione Tosi. Sulla piazza che si apre lungo viale Bologna si è già consumato lo scontro tra il segretario delle civiche Fabrizio Pullè e il Partito democratico. Il primo a contestare una piazzetta che toglie spazio ai parcheggi eliminandone 51. Uno spazio che per il segretario risulta avulso dal contesto e a rischio di cattive frequentazioni. Dall’altra i dem a difendere un progetto modificato rispetto a quello tosiano, introducendo una piazza che diventerà un luogo di socializzazione per l’intera area. Intanto il cantiere procede e domani prenderanno il via i lavori di asfaltatura di piazza XX Settembre. Si tratta di un intervento previsto nel progetto di riqualificazione dell’area, "che ha l’obiettivo di ripristinare lo stato ottimale del piazzale, garantendo la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano", sottolineano dall’amministrazione comunale. L’intervento arriva dopo gli scavi effettuati per l’installazione della nuova rete fognaria, progettata per migliorare la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. "Grazie a questa nuova rete, sarà possibile garantire un deflusso più efficace delle acque piovane, risolvendo le criticità legate agli allagamenti durante le precipitazioni". Riassumendo, addio allagamenti e più socialità, questa l’equazione della giunta Angelini. Finiti i lavori di asfaltatura della piazza il settore Lavori pubblici procederà con i nuovi asfalti in via Vado Ligure. In questa strada, l’intervento prevede il ripristino dell’asfalto a seguito degli scavi e dei lavori realizzati da Hera per rinnovare completamente la rete idrica nel quartiere San Lorenzo. L’asfaltatura inizierà proprio da via Vado Ligure, area già interessata dalla sostituzione delle tubature e dei collegamenti fognari.