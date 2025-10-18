Scontro sulle assunzioni. Per la Uil bloccate, per l’Ausl in aumento

"Da mesi abbiamo registrato un rallentamento delle assunzioni in Ausl Romagna. Ma ad oggi assistiamo, di fatto, al totale blocco di nuovi ingressi". La nota delle segreterie territoriali UilFpl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, non lascia scampo a fraintendimenti. "Così l’azienda salta" attaccano dalla Uil. "Dire che Ausl Romagna non ha assunto sarebbe sbagliato e di fatto una polemica inutile perché il risultato non cambia. In ogni caso la situazione é di assoluta criticità. Con l ‘attuale blocco delle assunzioni sarà molto difficile garantire servizi adeguati e normali condizioni di lavoro".

Ma i numeri che mostra l’Ausl Romagna sono altri. Tra il dicembre del 2024 e il mese di settembre scorso il numero complessivo degli assunti è passato da 16.660 a 16.849. Solo negli ultimi due mesi dell’estate si è visto un parziale arretramento. Comunque sia i dati da leggere nel medio lungo periodo, mostrano, sottolinea l’Azienda, un aumento significativo. Nell’arco temporale considerato i medici sono cresciuti di 72 unità mentre gli infermieri di 91.

Intanto dalla Uil continuano ad arrivare bordate. "Infermieri, Oss, tecnici, amministrativi, ostetriche, fisioterapiste, insomma quasi tutte le professionalità sono bloccate. In aggiunta da mesi registriamo, nei fatti, l’assenza di una Direzione assistenziale in grado di coordinare le attività e risolvere le criticità. Le poche proposte aziendale sono palesemente modulate esclusivamente su esigenze di bilancio e gestione del personale, è quindi giusto chiedersi che fine abbia fatto la Dit della più grande Azienda della regione. L’Ausl Romagna é nata 10 anni fa ed in questi anni il personale ha fatto al massimo un passaggio di fascia. Cioè significa che quasi tutti hanno, esattamente o poco più, lo stesso stipendio che prendevano il primo giorno di lavoro".