Scontro sulle luminarie ’fasciste’. La sindaca finisce nella bufera: "Ma non faremo marcia indietro"

Indietro non si torna. Anche se la scelta del Comune di Verucchio di togliere quelle luminarie con la scritta "Xmas" perché, secondo alcuni, sarebbe un richiamo alla Decima Mas (il corpo militare indipendente fascista attivo tra il 1943 e il 1945) e al fascismo, ha scatenato un putiferio. La Lega è stata la prima ad attaccare. Ieri è arrivato il durissimo attacco di Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia. Il dibattito si è infuocato, non solo nei gruppi social più frequentati dai verucchiesi. La notizia ha fatto il giro dell’Italia. Verucchio come Biella, Castiglio Fiorentino, Mulazzano (provincia di Lodi) e altre città dove la scritta "Xmas" è finita nel mirino.

LA SINDACA IN TRINCEA

Nonostante la valanga di reazioni, Lara Gobbi, sindaca di Verucchio (eletto a giugno con una lista di centrosinistra) non ha intenzione di fare marcia indietro. "Quando ci sono arrivate le prime segnalazioni e proteste sulle luminarie collocate nella rotonda, per il fatto che la scritta potesse sembrare un richiamo alla Decima flottiglia Mas e dunque al fascismo, io e i miei assessori abbiamo deciso insieme di farle smontare per sostituirle con altri addobbi". Da sabato la scritta "Xmas" è sparita. Ma le polemiche no. Anzi. Sono aumentate. "Per il centrodestra la nostra scelta è un’assurdità? È una questione di posizioni... Lo confesso: quando l’ho vista per la prima volta a me non pareva brutta, anzi. Poi mi hanno fatto notare che la scritta poteva essere un richiamo alla Decima flottiglia Mas, mi hanno ricordato le parole del generale Vannacci, e così con la giunta abbiamo deciso di toglierle". Ma la rimozione ha fatto più rumore della scritta stessa. "Non immaginavo – ammette la Gobbi – che sarebbero arrivate tante reazioni. In tutta Italia si parla di Verucchio soltanto perché abbiamo tolto delle luminarie. Assurdo". Ma le critiche "non ci faranno cambiare idea. Noi non rimetteremo quella scritta. A volte, è vero, si fanno degli scrivoloni. Non credo sia questo il caso. Non abbiamo fatto una brutta figura. Se avessi lasciato la scritta, mi avrebbero criticato comunque".

"LA SINISTRA VEDE

IL FASCISMO OVUNQUE"

Non le manda a dire alla sindaca Beatriz Colombo. "È incredibile – attacca la deputata di Fratelli d’Italia – che si debba arrivare a tanto in questa caccia ai fantasmi del passato. Xmas è semplicemente l’abbreviazione di Natale in inglese. Non ci sono significati nascosti. Anche John Lennon ha usato Xmas per il titolo di una sua canzone iconica, che ascoltiamo continuamente. Forse dovremmo cancellarla dalle playlist natalizie?". Per la Colombo "è ora di smetterla di vedere fascismo ovunque". Intanto Piero Canarini, leghista e consigliere della lista civica ’Verucchio che vorremmo’, indica alla Gobbi la via d’uscita "da questo pasticcio. Invito la sindaca a far installare nella rotonda la scritta Buon Natale. Sarebbe un gesto capace di mettere fine alle polemiche e di unire davvero la comunità".