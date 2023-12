Scontro sulle tasse, l’opposizione se ne va

"Basta tasse", da slogan a manifesto esibito in consiglio comunale, ma non riportato nella diretta streaming. La minoranza hanno portato fino in fondo la protesta contro l’introduzione dell’addizionale Irpef. I consiglieri hanno sventolato ognuno una lettera dello slogan per poi uscire dall’aula. Laura Galli a nome dell’opposizione ha ribadito la contrarietà all’introduzione dell’addizionale Irpef da parte della minoranza, sottolineando che ogni ulteriore confronto e dibattito sarebbe stato superfluo perché le proposte arrivate dalla minoranza, come anche dai sindacati, non sono state seguite dalla maggioranza. Così tutti fuori, davanti al municipio, sventolando cartelli e lenzuola contro la ‘nuova tassa’ e la giunta che l’ha introdotta. Questo è accaduto non prima delle proteste del pubblico vicino al centrodestra, che ha accompagnato l’uscita dei consiglieri interrompendo più volte la dichiarazione della neo consigliera del Pd, Chiara Biagini. La consigliera non è riuscita a parlare fino a quando non se ne sono andati: "Grazie per la mancanza di rispetto", ha detto rivolta al pubblico. Intanto, il presidente del consiglio Simone Gobbi ammoniva la minoranza: "Seduti o vi sbatto fuori".

In aula sono rimasti la giunta e la maggioranza a raccontare la manovra di bilancio. Problemi sul numero di voti necessario per l’approvazione della pratica non c’erano grazie anche alla nuova entrata in maggioranza del consigliere Massimo Montanari. Si chiude così la discussione sull’introduzione dell’addizionale che aveva visto nei giorni scorsi l’uscita polemica dei sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sempre i sindacati nella giornata di mercoledì hanno chiesto e ottenuto la partecipazione in commissione per cercare una revisione in extremis. Ma niente da fare.

Il provvedimento ricadrà per la maggior parte su lavoratori dipendenti e pensionati. Secondo i sindacati scompariranno 180 euro all’anno in busta paga. Oltre la tassa rimane una manovra di bilancio che dovrà rilanciare l’intera città di Riccione, hanno detto la sindaca Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola. Oltre 70 milioni in tre anni per cambiare volto alla città, con una attenzione particolare al sociale. Per Lazzaro Righetti di Riccione 2030 "l’hanno anche altri comuni. L’addizionale servirà, e non dimentichiamo che chi ci ha preceduto ha dilapidato il patrimonio pubblico del Comune". Per il consigliere del Pd, Cupparoni, la minoranza ha offerto "uno spettacolo pietoso".

Andrea Oliva