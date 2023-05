Scontro tra auto e moto: un ferito Donna elitrasportata al Bufalini

Un tremendo schianto si è verificato ieri mattina, intorno alle 9.15, a Cattolica, all’altezza dell’intersezione tra via Francesca Da Rimini e via Isotta. Qui, un’auto e uno scooter – una Dacia Duster alla cui guida si trovava un uomo di 52 anni italiano residente a Cattolica e un motorino Kymco New People, guidato da una donna di 58 anni italiana, anch’essa residente nella Regina – si sono violentemente scontrati.

Una tragedia sfiorata quando, secondo le prime ricostruzioni eseguite sul posto dal personale della polizia locale di Cattolica, la Dacia proveniente da via Isotta in direzione monte e il motorino Kymco proveniente da via Francesca Da Rimini in direzione Pesaro, si sono scontrati con una dinamica ancora in corso di definizione grazie ai rilievi della municiaple che procede alla ricostruzione completa dell’incidente.

Lo schianto tuttavia ha sin da subito richiesto il tempestivo intervento anche dei sanitari del 118, arrivati sul posto ricorrendo persino all’elisoccorso vista la violenza dell’urto tra i due veicoli.

A seguito dell’incidente, infatti, l’uomo di 52 anni è rimasto furtunatamente illeso, tanto da non richiedere alcun trasferimento in altre strutture sanitarie del territorio. Ma per la donna di 58 anni invece la situazione è apparsa sin da subito più grave.

La donna, alla guida del motorino, infatti ha riportato ferite che ne hanno obbligato il trasferimento d’urgenza al trauma center dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove la donna cattolichina è stata poi trasferita in ortopedia. Da qui la 58enne è stata quindi dimessa con una prognosi di 30 giorni a seguito dei traumi riportati a seguito del violento scontro avvenuto ieri mattina.