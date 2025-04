Scontro tra legali sulle perizie: "Ricostruzione coerente"

È uno scontro totale quello che si sta combattendo tra avvocati delle parti coinvolte nel delitto di via del Ciclamino. E mentre si attende la decisione del gip in merito alla scarcerazione di Dassilva, gli avvocati Marco e Monica Lunedei, che rappresentano i figli di Pierina Paganelli, prendono la parola per ribattere alle recenti dichiarazioni rese dai legali di Dassilva in merito agli atti depositati dalla procura. "La macchina della signora Bianchi e altri rumori coprono per un minuto abbondante il supposto ’scatto’ della porta tagliafuoco, quando l’indagato scende in garage – spiegano i Lunedei riferendosi agli esiti della perizia fonometrica –: viceversa è invece individuabile il momento in cui egli apre la suddetta porta tagliafuoco per risalire e tale evidenza collima perfettamente con quanto riferito dalla Bianchi e con gli altri elementi cardine a disposizione nell’indagine. Il momento della “risalita” di Dassilva, secondo la tesi accusatoria, trova riscontro anche con le tempistiche ricostruite dalla difesa ed in particolare con la circostanza che lo vorrebbe dentro il suo appartamento alle 08:11 a compiere alcuni passi".

Per questo sempre i Lunedei sostengono altresì che "gli altri rumori captati dalla telecamera sono tutti chiaramente distinguibili: in particolare la ricostruzione delle azioni da parte della condomina che esce dal garage con lo scooter e che ha consentito di attribuire una spiegazione ad una serie di suoni che si susseguono nel minuto che precede il passaggio di costei davanti alla cam3 in uscita dal garage. Le predette dichiarazioni, inerenti la mattina del 4 ottobre, rilasciate della condomina collimano perfettamente con la ricostruzione offerta dalla stessa Bianchi – sostengono ancora i Lunedei – e offrono un ulteriore riscontro alla riferita permanenza degli amanti all’interno del garage con luce accesa e basculante aperta nei minuti esatti in cui gli stessi ivi si sarebbero trovati secondo quanto riferito dalla Bianchi e captato dall’audio della telecamera".

Per quanto riguarda invece le parole registrate poco dopo le 22 del 3 ottobre, "esse sono riconducibili ad uno scambio verbale fra terze persone che si trovano molto più prossime alla telecamera rispetto al luogo del delitto e che nulla hanno a che fare con la vicenda che ci occupa – considerano sempre gli avvocati dei figli di Pierina –. Quanto riferito dalla signora Bianchi trova riscontri esterni ed oggettivi negli atti di indagine. A titolo esemplificativo, ella dichiara di non essere mai salita, la mattina del 4 ottobre, oltre il primo piano e tale circostanza è confermata dal numero di passi registrato dal cellulare della stessa Bianchi. Da ultimo – concludono i Lunedei – va precisato che alle 22:06:56 l’indagato non è impegnato nella visione di Netflix, ma cessa ogni interazione con la piattaforma in quel momento, di poco antecedente all’arrivo dell’auto di Pierina in via del Ciclamino, passaggio atteso dal Dassilva – secondo l’accusa – in balcone. Anche tale ultima circostanza appare confortata da riscontri oggettivi".

Intanto anche ieri i legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, sono tornati a proiettare i propri dubbi rispetto ad alcuni elementi riferibili alla versione resa in incidente probatorio da Manuela Bianchi. Nello specifico, i legali dell’indagato hanno spiegato: "La consulenza di parte della difesa evidenzia che il cellulare di Manuela registra interazioni attive improprie con chi ha appena saputo di trovare un cadavere dietro la porta tagliafuoco. Alle 8.11.45 vi è un accesso alla galleria del telefono; alle 8.12.57 vi è uno sblocco dello schermo del telefono; alle 8.15.11 vi è ulteriore sblocco dello schermo del telefono e accensione dello schermo. Parliamo di un cellulare che è sempre stato nella borsetta, così ha dichiarato la Bianchi. Come è possibile?". Alla domanda retorica rispondono a distanza sempre i Lunedei, che sul punto chiariscono: "Circa le pretese interazioni di Manuela Bianchi con lo smartphone la mattina del 4 ottobre, i periti della Procura non hanno rilevato alcuna interazione attiva della signora Bianchi, ma unicamente un passaggio dello schermo in modalità interattiva: fenomeno che potrebbe dipendere anche dall’arrivo di una notifica o dal contatto del cellulare con un oggetto all’interno della borsa".