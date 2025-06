Con lo scooter contro un’auto: ragazzino di 16 anni gravissimo

Rimini, 25 giugno 2025 – Pomeriggio di paura a Verucchio, nella frazione Cantelli, dove si è verificato un violento incidente che ha coinvolto due minorenni in sella a uno scooter. Uno dei ragazzi, un sedicenne sammarinese, è stato portato con l’elicottero sanitario in condizioni gravi all’ospedale Bufalini di Cesena. L’altro, un quindicenne di Verucchio, ha riportato solo contusioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica da parte della polizia locale della Valmarecchia, lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi avrebbe effettuando un sorpasso a sinistra di una Suzuki Vitara guidata da una donna di 51 anni, proprio mentre quest’ultima stava svoltando per entrare nella stradina di accesso alla propria abitazione. L’impatto è stato inevitabile: lo scooter ha centrato la fiancata dell’auto ed è finito fuori strada, carambolando lungo una discesa.

Il conducente dello scooter, il ragazzo sammarinese, è stato soccorso in codice rosso e trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena: non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano sotto osservazione. Il passeggero, 15 anni, è stato invece trasportato in ambulanza, in codice giallo, sempre al Bufalini. Illesa la donna alla guida dell’auto.