Scooterista travolta da un pino: "Viva per miracolo, sono sotto choc. Sogno ancora l’albero cadere giù"

"È stato un miracolo. Qualcuno da lassù evidentemente mi protegge, altrimenti ora non sarei qui a raccontare questa storia". Stefania Zicola, 48 anni, è la donna riminese travolta dal pino di 13 metri che, il 30 aprile scorso, è crollato improvvisamente in viale Vespucci, a Marina centro, colpendola mentre andava al lavoro in scooter. Una disavventura che sarebbe potuta costargli la vita e che difficilmente Stefania riuscirà a dimenticare.

Come sta, anzitutto? "Dopo l’incidente, sono stata accompagnata all’ospedale Bufalini di Cesena e dimessa con un periodo di osservazione di 48 ore per un sospetto trauma cranico. Ho il naso rotto e faccio fatica a muovere la mano sinistra. Tutto sommato, mi è andata bene, anche se non è vero che ne sono uscita totalmente illesa, come qualcuno ha scritto. Piano piano i dolori fisici se ne andranno. Il problema, però, sono gli altri effetti, quelli psicologici".

Cosa intende? "La notte faccio fatica a dormire. Non appena chiudo gli occhi, vedo quel maledetto albero che piomba su di me. Non so se troverò mai la forza di tornare a guidare. Ogni volta che sono in giro per strada, vado in iperventilazione".

Può raccontarci come sono andate le cose? "Stavo andando al lavoro con il mio Peugeot quando a un tratto, all’altezza del Pascucci, ho sentito le persone intormo a me che gridavano. Ho alzato la testa e ho visto quell’albero insieme ai cavi della filovia che mi cadevano addosso. Ho pensato: stavolta è finita".

Poi cosa è accaduto? "Ho chiuso gli occhi. Quando li ho riaperti, ero circondata da rami. Il mio Peugeot era completamente distrutto: solo la sella era stata risparmiata Un agente di polizia si è avvicinato e mi ha chiesto se ero viva. Con la voce che tremava, gli ho risposto di sì. Poi mi hanno aiutata ad uscire da lì. Desidero ringraziare i poliziotti e tutte le persone che mi hanno fornito assistenza, tra le quali il giornalista Elio Pari".

Ritiene che vi siano delle responsabilità per il crollo della pianta? "Non lo so, non sono un’esperta e non spetta a me svolgere le verifiche. Io posso solo ringraziare il cielo per essere tornata a casa e aver potuto riabbracciare mia figlia. Una cosa però voglio dirla..."

Prego. "Qualcuno ha scritto che il pino è crollato a causa del forte vento. Non è vero, io non ho sentito nessuna folata. Era una giornata serena, con buone condizioni meteo. A mio modo di vedere, non è normale che una pianta di quelle dimensioni crolli improvvisamente a terra. Posso capire se si fosse verificata una tempesta o ci fosse stata pioggia intensa. Ma così l’incidente resta inspiegabile".

