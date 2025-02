Scoperte due discariche abusive. Sequestrati rifiuti pericolosi

La Guardia di Finanza di Rimini ha portato a galla due discariche abusive stipate di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, amianto compreso. Conseguemente ai sopralluoghi, le Fiamme Gialle hanno denunciato responsabili per violazioni alla normativa ambientale. Più nel dettaglio, il Reparto operativo aeronavale, nel corso di una perlustrazione individua una prima area di circa 1.600 metri quadrati utilizzata come discarica di veicoli e deposito incontrollato di rifiuti da parte di una ditta di lavorazione metalli. Sul terreno, privo di sistemi di impermeabilizzazione e protezione, circa 90 veicoli e motoveicoli fuori uso; 5mila chilogrammi di rifiuti metallici e plastici; quattro scafi in vetroresina di imbarcazioni dismesse; 50 pneumatici fuori uso. I rifiuti, esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento, rappresentano un potenziale rischio per l’ambiente e la salute pubblica e i finanzieri sequestrano area e materiale, denunciando appunto il titolare dell’azienda.

Nel corso di un’altra attività di controllo, i militari della Guardia di Finanza di Rimini hanno poi individuato una seconda area privata annessa a un immobile rurale in stato di abbandono con presenti circa mille chilogrammi di onduline in eternit e due cisterne presumibilmente realizzate in cemento-amianto. Con il rischio di dispersione di fibre e di potenziali gravi ripercussioni sull’ambiente. Anche in questo caso, l’area è stata sequestrato e il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici in collaborazione con Arpae.