Scoperti con la droga: 15 giovani nei guai

Schiamazzi, rumori continui sotto le finestre delle case e presenze poco rassicurantinel quartiere San Lorenzo tanto da far pensare che in quelle serate circolasse anche della droga. A pensare male si fa peccato, ma questa volta i residenti ci hanno preso. Dopo settimane di segnalazioni ai vigili, a cui sono seguite le attività investigative del comando della municipale, ecco che è spuntata anche della sostanza stupefacente. Per l’esattezza 50 grami di hashish nascosta in una siepe. Un ‘panetto’ invisibile a occhio umano, ma non al fiuto del cane antidroga in forza al comando.

Il gruppetto di ragazzini, tutti minori, si riuniva da tempo nella zona della nuova pista ciclabile. I residenti ci giravano alla larga sentendosi poco sicuri. Ed avevano la percezione che oltre al rumore in quelle serate si consumasse ben altro. I vigili sono così piombati sul gruppetto e con loro c’era anche il cane antidroga, per scovare la presenza eventuale di sostanze stupefacenti. Pochi dubbi sul fatto che i ragazzini avessero qualcosa da nascondere. All’arrivo delle divise si sono subito dati alla fuga nel parchetto a fianco della ciclabile. Ma gli agenti della municipale non si sono fatti trovare impreparati, fermandone una quindicina. Poi è scattata la perlustrazione dell’intera area alla ricerca di sostanze. Ricerca che ha dato i propri frutti. Dopo poco il cane ha fiutato qualcosa in una siepe. Qui erano stati nascosti i 50 grammi di hashish in un’unica confezione. E’ scattata anche l’identificazione dei 15 ragazzi fermati dagli agenti. In parte di tratta di ragazzi che vivono nell’area circostante, e in parte arrivavano da fuori comune.

Quanto fatto e scoperto dai vigili, ovvero i riscontri penali e amministrativi emersi durante tutte le attività operative della Polizia locale sono stati immediatamente condivisi con la locale Compagnia dei Carabinieri, "con la quale vi è una consolidata e stretta collaborazione per il controllo ed il mantenimento della sicurezza urbana nella nostra città", spiegano dall’amministrazione comunale. L’attività svolta fa parte di un più ampio programma di interventi nell’area, spiegano dal municipio. Interventi che a livelli economico sono stati finanziati in parte dalla Regione. L’obiettivo dei controlli, come del sistema di videosorveglianza finanziato e da realizzare, mira a una più ampia riqualificazione urbana che comprende anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica, degli arredi urbani e degli impianti di videosorveglianza, oltre alla promozione di azioni di sensibilizzazione e prevenzione dedicati ai cittadini e residenti.

Andrea Oliva