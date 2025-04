Scoperto capannone ’abusivo’. Il Comune impone lo stop ai lavori

Hanno iniziato i lavori per il nuovo capannone e altre opere senza avere i permessi. O meglio: l’autorizzazione è stata richiesta quasi un anno fa (e protocollata il 20 giugno 2023) ma non è stata ancora rilasciata. Nel frattempo i proprietari hanno cominciato i lavori, che prevedono la costruzione di un nuovo fabbricato a uso produttivo e l’ampliamento e la sopraelevazione di un garage. Ma a seguito di una segnalazione i tecnici del Comune di Santarcangelo e la polizia locale sono andati a fare un sopralluogo in via del Salice, nella zona artigianale lungo la via Emilia al confine con Santa Giustina, scoprendo il cantiere non autorizzato. Sopralluogo con cui è stato accertato che è già stato realizzato – in parte – lo ‘scheletro’ del nuovo edificio. Rischiano guai adesso i tre amministratori della società che ha avviato il cantiere, e i due progettisti incaricati di dirigere i lavori. Nei giorni scorsi il Comune ha emesso un’ordinanza urgente che dispone l’immediata sospensione dei lavori. Il procedimento è appena iniziato e sono in corso ulteriori accertamenti. Di fatto, si tratta di una costruzione irregolare, avendo l’azienda avviato i lavori prima dei permessi. La società ha 60 giorni di tempo per fare ricorso al Tar contro il provvedimento del Comune.