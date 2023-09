Scoperto con la droga nella stanza d’hotel

Vuole farsi la vacanza a sbaffo e si rifiuta di pagare il conto. Un 18enne nordafricano è però finito dalla padella alla brace quando i carabinieri, entrando nella camera d’albergo in cui si era rintanato, hanno scoperto una scorta di hashish pronta per essere venduta. Tutto comincia sabato scorso. Il giovane - che aveva prenotato online il suo soggiorno in un albergo della Regina scegliendo di pagare al momento di lasciare la struttura - non voleva assolutamente saperne di saldare il conto che gli era stato presentato dal gestore dell’hotel. Per questo motivo era corso a barricarsi nella stanza e si rifiutava categoricamente di uscire. L’albergatore a quel punto non ha potuto far altro che allertare i carabinieri della tenenza di Cattolica. Che, una volta giunti sul posto, hanno provato a convincere con le buone il 18enne, il quale però ha continuato ad opporre resistenza e a rifiutarsi di lasciare la stanza, prendendosela anzi con i militari dell’Arma. Dopo diversi minuti di concitazione, i carabinieri sono riusciti ad entrare nella camera facendo scattare la perquisizione. Perquisizione che ha portato ad una scoperta inattesa: 90 grammi di ‘fumo’ che sono valsi al giovanissimo nordafricano l’arresto con l’accusa di spaccio. Ieri mattina, difeso dall’avvocato Emanuele Polverini, è comparso davanti al giudice del tribunale dove è stato processato per direttissima.