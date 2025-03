Scoperto il cimitero dei camion. Oltre cento veicoli abbandonati nel campo trasformato in discarica

Nel suo campo aveva abbandonato e nascosto, nel corso degli anni, decine di camion e furgoni da rottamare, così come vecchi rimorchi e celle frigorifere dismesse. Quello che i carabinieri forestali hanno scoperto in un terreno nella zona di Torre Pedrera, al termine di una lunga indagine fatta di appostamenti e di controlli anche con i droni, è – come lo definiscono gli stessi militari – un vero e proprio cimitero di camion abbandonati. Una maxi discarica a cielo aperto completamente abusiva, e ritenuta dagli inquirenti molto pericolosa per l’ambiente.

Rischia grosso ora il proprietario del terreno, un imprenditore riminese denunciato per il reato di abbandono di rifiuti pericolosi. L’uomo possiede un’azienda a Rimini che vende camion e veicoli commerciali. Proprio in seguito a un controllo di routine della sua attività, i carabinieri si sono insospettiti e hanno iniziato a indagare. L’attività investigativa, condotta attraverso vari appostamenti e l’utilizzo di droni, ha permesso di scoprire una maxi discarica abusiva sul terreno di proprietà dell’imprenditore. Un terreno che, ufficialmente, risultava un’area agricola coltivata a cereali e ortaggi. In realtà nel campo i carabinieri forestali hanno trovato ammassate carcasse di vecchi camion e furgoni, rimorchi e celle frigorifere. Alcuni erano lì da molti anni, tanto da essere ricoperti dalla vegetazione spontanea cresciuta nel campo.

Per i militari non è stato semplice censire tutti i mezzi abbandonati, per le condizioni in cui versavano. Molti sono ridotti a ferraglia. Alla fine delle operazioni sono stati contati 39 camion e furgoni, e 8 rimorchi e celle frigorifere. Tutti i mezzi erano stati nascosti nel campo, alcuni dopo essere stati ridotti a carcasse. Era quasi impossibile da fuori accorgersi della discarica, essendo l’area ‘protetta’ da filari di alberi piuttosto alti e da siepi. Ma quando è scattato il blitz dei militari, qualche giorno fa, i carabinieri hanno trovato di tutto e di più. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’imprenditore avrebbe usato per anni il terreno per disfarsi dei vecchi veicoli, senza così dover pagare per la loro demolizione. All’uomo è stato ordinato di provvedere al più presto (naturalmente a sue spese) alla rimozione e alla demolizione dei tutti i veicoli abbandonati nel terreno. E dovrà essere fatta anche una bonifica dell’area, per scongiurare il rischio di pericoli per l’ambiente. Denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi, l’imprenditore rischia una condanna fino a 2 anni e una maxi multa di 26mila euro.

Manuel Spadazzi