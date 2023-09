Scoppia incendio in appartamento Ripostiglio distrutto dalle fiamme Una famiglia è stata costretta ad abbandonare il proprio appartamento a causa di un incendio partito da un ripostiglio. I vigili del fuoco hanno lavorato per 4 ore per domare le fiamme. L'appartamento è stato reso inagibile, ma fortunatamente nessun componente della famiglia è rimasto ferito.