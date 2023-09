Scoppia incendio nell’ex fornace

Fiamme nel cantiere dell’ex fornace di Riccione. L’allarme è scattato attorno alle 5 di ieri, quando un rogo si è sprigionato da un mucchio di sterpaglie e di scarti edili situati all’interno dell’area. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente le fiamme non hanno avuto modo di propagarsi rapidamente. Il personale del 115 ha quindi potuto domare l’incendio nel giro di pochi minuti e senza troppi problemi, ripristinando le condizioni di sicurezza. Sul posto, per svolgere gli accertamenti e ricostruire la dinamica di quanto accaduto, anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Riccione. I primi rilievi hanno escluso l’origine dolosa del rogo, che sarebbe nato in maniera accidentale.