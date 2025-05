Scoppia la camion-mania. Due giorni di sfide in pista

A Misano sta per esplodere la Truck mania tra le atmosfere da Happy days. Per la località misanese sarà un weekend intenso. Al Misano world circuit scenderanno in pista i camion per la tappa di apertura del Goodyear FIA European Truck Racing Championship. Saranno quattro le gare della serie continentale in programma al ‘Marco Simoncelli’, due domani con inizio alle 14,55 e alle 17,25, e due domenica, con inizio alle 13,35 e alle 16,20. Sedici i piloti al via, per una delle griglie di partenze più competitive degli ultimi anni. Ma lo spettacolo non sarà solo in pista. Anche quest’anno nell’area del paddock si svolgerà il raduno dei camion decorati. Saranno circa 300 i partecipanti in arrivo a Misano per mostrare le livree personalizzate ad arte, colorando l’area dedicata al raduno, preparandosi alla grande parata finale di domenica in circuito. Da segnarsi anche una visita ai mezzi vintage del Circolo italiano camion storici ‘Gino Tassi’ alla Mwc square. Nella piazza anche dj set di Radio Sabbia e negozi aperti con le proprie offerte. Gare e spettacolo a parte, l’evento sarà anche l’occasione per le case costruttrici, le aziende della filiera e la community dell’autotrasporto, che porteranno tutte le novità di prodotto.

Spostandosi in zona mare la festa tra domani e domenica riporta alle atmosfere dei favolosi anni ’40, ’50 e ’60, immergendosi nello stile di vita, nella moda e nel costume di un pezzo di storia con gli Happy Days. Dalle 10 del mattino si partirà con animazioni, eventi collaterali, musica live, spettacoli, corsi di ballo, mercatino tematico e streetfood. Domani ci sarà anche il raduno di auto e moto d’epoca con la presenza di tanti club della Romagna e San Marino. Domenica, dalle 18, in piazza della Repubblica si ripercorrerà la storia della serie cult Happy Days con Giuseppe Ganelli, autore del libro ‘La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days’.