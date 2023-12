Scoppia la rissa alle cantinette

Strepiti, urla. Poi le offese, fino allo scontro – che alcuni amici hanno tentato di evitare – tra un ragazzo e una ragazza. Da un diverbio tra i due sarebbe nata la scintilla che la sera di Natale, alle 23 circa, ha fatto degenerare in rissa un litigio andato in scena in via Cairoli fuori da un locale della zona delel cantinette, dove in strada una giovane si è avventata contro un ragazzo con calci e pugni e a colpi di borsetta, mentre altri giovani tentavano di trattenerla. Da questa prima baruffa, però, la situazione è presto degenerata quando il ragazzo preso di mira (non è chiaro per quale motivo) ha reagito con violenza iniziando a prendersela prima con un’amica della prima giovane e quindi con gli altri ragazzi.

Questo è ciò da cui i residenti del centro l’altra sera sono stati buttati giù dal letto, con le urla e i colpi della violenta rissa generatasi che hanno portato a segnalare l’episodio alla polizia, intervenuta per sedare il parapiglia con a supporto anche una pattuglia della polizia locale. All’arrivo delle forze dell’ordine però non sarebbe stato possibile ritracciare i protagonisti della vicenda e nell’immediatezza non risultano al momento arresti o fermi per l’accaduto. La polizia comunque è al lavoro per ricostruire l’episodio grazie alle testiomonianze raccolte.