Scoppia rissa tra ragazzi. Turista accoltellato: è ricoverato al ’Bufalini’

Una notte passata a divertirsi con gli amici, in un locale in spiaggia. Ma la serata è finita in ospedale per un giovane turista marocchino in vacanza a Cattolica. Il ragazzo è stato accoltellato all’addome durante una rissa scoppiata ieri all’alba tra lui e la sua comitiva di amici e un altro gruppo di giovani. L’episodio è avvenuto intorno alle 5 del mattino, fuori dal Bikini.

Il giovane ferito è arrivato sanguinante in hotel. Gli amici hanno dato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza e i sanitari del 118, dopo le prime cure prestate al ragazzo in albergo, hanno deciso di trasferirlo prudenzialmente all’ospedale ’Bufalini’. Il giovane non è in pericolo di vita, ma è stato portato comunque a Cesena per le ferite all’addome.

Nel frattempo i carabinieri hanno avviato subito le indagini, per fare luce sulla vicenda. I militari hanno già sentito alcuni degli amici del marocchino e altri testimoni, per cercare di ricostruire esattamente quanto è accaduto e risalire all’identità di chi ha aggredito il giovane con il coltello. Di certo c’è che il fatto è avvenuto quando i ragazzi si trovavano già fuori dal locale. Si sta cercando anche di capire se c’erano già state scintille tra i due gruppi prima della rissa.