Scoppia un incendio in un capanno agricolo Fiamme domate dagli uomini della Polizia Civile Martedì pomeriggio un incendio è divampato in un capanno agricolo a Montegiardino. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, le fiamme sono state domate, evitando il peggio. Indagini in corso per stabilire la causa.