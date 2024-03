Scoppio in una ditta di Coriano. Operaio investito dalle fiamme ricoverato al Bufalini per le ustioni

Uno scoppio improvviso e la fiammata che ha investito l’operaio che stava lavorando. Una frazione di secondo e le urla di dolore prima del’arrivo dei primi soccorsi. Un altro incidente sul lavoro si è verificato mercoledì pomeriggio, verso le 17,30, in una azienda di Cerasolo di Coriano nel settore del terziario. L’operaio stava svolgendo alcune operazioni quando all’improvviso si è infiammato il gas di una bombola provocando uno scoppio con fiamme che l’hanno investito. Sul posto è stato chiamato l’elisoccorso, vista la gravità delle ferite riportare. In elicottero l’uomo è stato trasportato al Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato nel reparto grandi ustionati.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la Medicina del lavoro che si è recata sul posto. Resta da capire cosa non abbia funzionato e quale sia la responsabilità nello scoppio provocato. La Medicina del lavoro sarà aiutata dai vigili del fuoco che indagheranno sulle cause.

Nel frattempo le condizioni dell’operaio 39enne sono migliorate nella giornata di ieri tanto da sciogliere la prognosi, anche se rimane ricoverato nel centro grandi ustionati.

Sempre ieri, ma in azienda, sindacalisti e dipendenti si sono fermati alle 16 per prendere parte a una assemblea. Il clima che si respira in ditta dopo quanto accaduto non è dei migliori. Dalla Cgil spiegano che già in passato erano state segnalate dal sindacato situazioni da verificare sul lavoro in materia di sicurezza. Ora si attendono gli esiti delle indagini per capire cosa sia andato storto.

L’incidente ricorda quanto accaduto al termovalorizzatore di Raibano lo scorso 22 gennaio. Anche in quel caso lavorazioni sul nastro trasportatore dei rifiuti portarono a una esplosione con fiammata che coinvolse tre operai. Il più grave venne ricoverato per le ustioni riportate al Bufalini di Cesena.

L’infortunio avvenuto mercoledì a Coriano si va ad aggiungere alle centinaia di denunce per incidenti sul lavoro fatte nella provincia di Rimini in questo inizio di 2024. Stando all’Osservatorio Cgil Inca, solo nel mese di gennaio le denunce per infortunio sul lavoro sono state 305 con un aumento del 15,1% rispetto al gennaio dell’anno precedente.

Andrea Oliva