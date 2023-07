"Scorie post alluvione, il turismo non decolla"

L’estate 2023 di Bellaria-Igea Marina arranca quanto a crescita della ricettività turistica. E se è presto per tirare le somme – con la stagione in corso – le premesse non sembrano confortanti. A confermarlo è Simona Pagliarani, presidente di Federalberghi Bellaria-Igea Marina. "Non c’è da lamentarsi, luglio è stato abbastanza pieno, ma ci aspettiamo un dato mensile inferiore all’anno scorso". "Va meglio durante la settimana, ma nei weekend rimane disponibilità di camere", ha aggiunto la Pagliarani precisando che a Bellaria arrivano soprattutto famiglie per soggiorni programmati di almeno sei o sette giorni, diversamente da altre località della Riviera, dove il turista preferisce il toccata e fuga del weekend.

Insomma, se è "difficile" per gli albergatori bellariesi vendere le camere, ci sono però certe strutture che vanno "meglio" e altre che registrano più "difficoltà". La Pagliarani, poi, punta il dito sulla "disastrosa" comunicazione post alluvione. "Prima le acque inquinate, poi le acque ’buone’, e si è parlato addirittura di obbligo vaccinale per le zone alluvionate – si sfoga –. Hanno fatto un mese di comunicazione contro la Romagna, per questo siamo stati fermi con le prenotazioni". Un "danno" che a Bellaria Igea Marina ha fatto perdere buona parte del mercato estero e – continua la Pagliarani: "almeno siamo riusciti a rimpiazzarlo in parte con quello italiano". Tanta, d’altro canto, la comunicazione positiva fatta anche in tv, grazie ai numerosi eventi che stanno costellando l’estate di Bellaria-Igea Marina. "Siamo usciti sui media nazionali – spiega la Pagliarani – ed è stato fatto tanto dal territorio per recuperare un mese di fermo prenotazioni".

E aggiunge: "Non è un momento sereno per tutti, ma da fine giugno in proporzione stiamo vendendo di più rispetto all’anno scorso". Guardando al periodo clou di agosto, Bellaria-Igea Marina si aspetta un boom nel periodo che va dal 13 al 20. "Quest’anno Ferragosto cadrà in mezzo alla settimana, siamo al lavoro per vendere bene le prime due settimane del mese e poi augurarci che duri l’onda lunga fino al 31". Delineata così la tabella di marcia nel breve periodo, un futuro più roseo la presidente di Federalberghi lo intravede in bassa stagione. "Ci sono albergatori – spiega – che ci hanno segnalato più prenotazioni in settembre rispetto al solito". I dati Istat ufficiali del primo trimestre del 2023, vedono il Comune di Bellaria-Igea Marina in forte affanno, con un calo di arrivi del 20,2% sul 2022 e del 29% sul 2019.

Andrea G. Cammarata